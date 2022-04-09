"Жодних компромісів": депутат Європарламенту закликав ЄС ввести остаточні санкції проти Росії

Депутат вважає, що Росія має бути покарана за виступи проти НАТО і ЄС.

Депутат Європарламента, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт закликав ЄС ввести остаточний пакет санкцій проти Росії.

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Про це він повідомив у своєму твітері.

"Уряд Фінляндії постраждав від кібератаки, порушено повітряний простір, Росія відкрито погрожує "військовими та політичними наслідками". Без ілюзій. Росія проти НАТО, ЄС, усіх ліберально-демократичних інтересів та ідей. Жодних компромісів. Повні санкції зараз", - закликав Верхофстадт Євросоюз.

Finnish government hit by cyberattack, airspace breached, Russia openly threatening 'military and political consequences’...



No illusions. Russia is out against NATO, EU, all liberal-democratic interests & ideas…



No compromises. Full sanctions now ! https://t.co/ZFhroCJAuC — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 9, 2022

Нагадаємо, що в Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває. Наразі технологічні компанії запроваджують нові санкції проти РФ, яка вороже вторглася на українські території.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджених проти Росії санкцій недостатньо для того, щоб примусити державу-агресорку до миру. Головнокомандувач наголошує, що потрібно ще більше посилити тиск на Росію.

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