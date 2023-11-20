Жодних російських нацменшин в Україні немає і не може бути – Стефанчук

Руслан Стефанчук пояснив, що закон про національні меншини України не поширюється на нацспільноти, які представляють країну-агресора.

З огляду на збройну агресію Російської Федерації, яка триває, жодних російських нацменшин в Україні наразі не може бутию

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 20 листопада вв ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я дуже вдячний і Венеціанській комісії, і Європейській комісії за те, що вони дослухалися до аргументів і підійшли з розумінням до того, що має бути знов-таки принцип взаємної поваги. Якщо цей народ не демонструє поваги, а навпаки - здійснює агресію проти України, то його права мають бути ущемлені в цій частині. Ми тут досягли повного взаєморозуміння. Тому жодних російських національних меншин в Україні наразі немає і не може бути", - сказав він.

Стефанчук також пояснив, що ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини (спільноти) України не поширюється на нацспільноти, які представляють країну-агресора.

"І загалом ми не готові навіть вести дискусію з нашими колегами про будь-які винятки, тому що представники народу, який на сьогодні здійснює геноцид українського народу, чинить агресію, веде війну проти України, не можуть мати жодних привілеїв у нашій країні щодо будь-яких нюансів, пов'язаних із їхньою національною меншиною", - резюмував голова Верховної Ради.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада України ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини. Ухвалення закону – є однією з головних вимог до кандидатства України в Європейському Союзі.

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