Жодних точних дат початку ймовірного нападу РФ на Україну немає - Кулеба

Жодних точних дат початку ймовірного нападу РФ на Україну немає - Кулеба

Влада стежить за військовою напруженістю біля українських кордонів і у разі погіршення ситуації миттєво відреагує, запевнив Кулеба.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що немає жодних достовірних дат початку можливого широкомасштабного вторгнення РФ до України. Він сказав, що чутки про ймовірні дати нападу, які існують у соцмережах, не відповідають дійсності.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу 2 лютого.

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"Немає ніяких достовірних чи теоретичних дат початку агресії РФ. Це все існує у соціальних мережах, в думках у наших експертів, громадян, але жодна з наявних інформацій не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату", – сказав Кулеба.

Він запевнив, що влада стежить за військовою напруженістю біля українських кордонів і у разі погіршення ситуації миттєво відреагує.

"Ми уважно за всім стежимо. Ми володіємо повнотою інформації про маневри й про те, що відбувається вздовж нашого кордону. Наші партнери також уважно за всім стежать і діляться з нами усією необхідною інформацією. Відповідно, якщо ці навчання почнуть еволюціонувати у щось інше, ми миттєво це побачимо і підготуємося. Уважно стежимо, але зберігаємо голову холодною", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що про повне відведення російських військ від кордону з Україною наразі не йдеться, осільки поблизу наших кордонів відбувається переміщення військової техніки РФ.