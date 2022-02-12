"Жодним сантиметром української землі не поступимося": у Міноборони пояснили, чому українцям не варто боятися нападу з боку Росії

"Жодним сантиметром української землі не поступимося": у Міноборони пояснили, чому українцям не варто боятися нападу з боку Росії

У Міноборони заявляють, що готові протистояти ворогу.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чому українцям не варто боятися агресивних планів Росії у нинішній ситуації. На її думку, керівництво України знає, як діяти в разі загрози ескалації з боку РФ.

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Про це вона розповіла в соцмережі.

За словами Ганни Маляр, вже не буде такої ситуації, яка була у 2014 році.

"Оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани, їх боятись не треба. Як у 2014 вже не буде. Чому?

1) не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових;

2) військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має можливість оперативно ухвалювати рішення;

3)сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;

4) в нас за ці роки вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014;

5) наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;

6) наші Збройні Сили на відміну від 2014 у повній бойовій готовності.

Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз - це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок", - написала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що що американська спецслужба ЦРУ попередила союзників у Європі про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад Росії на Україну може початися вже "найближчої середи", 16 лютого.