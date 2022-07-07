Жодний цивільний об’єкт не може бути повністю захищеним від прямого ракетного влучення — керівник ТРЦ Амстор

Жодні правила безпеки для цивільних об’єктів не можуть бути розрахованими на пряме влучення ракети. У той же час російський режим та його військові обрали саме таку терористичну тактику проти України — нищення цивільних об’єктів, яке порушує загальноприйняті правила та звичаї ведення війни.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю, коментуючи діючі та потрібні на майбутнє заходи безпеки, розповів Сергій Мізін, керуючий кременчуцького ТРЦ Амстор, у який поцілила російська ракета.

«Нам усім – бізнесу, людям, владі та державним регулюючим структурам – ще тільки доведеться все проаналізувати та внести необхідні коригування у практику. Висновки ж гранично прості: не слід ігнорувати сигнали тривоги – переміщуйтеся до сховищ або безпечних місць. Власникам будівель: забезпечте максимально повну та доступну інформацію про найближчі укриття і як туди швидко дістатися. А на майбутнє, нам потрібні перемога, міцна армія та «залізний купол». Адже тепер після прямого влучення в ТРЦ Амстор з людьми ми достеменно знаємо, що наш територіальний сусід – країна-терорист, здатна на все», — сказав він, та додав, що завдяки визначенню місцевої влади та регулюючих органів безпечних місць в ТРЦ Амстор, кременчужани вважали його безпечним прихистком на час повітряних тривог.

«Прямий прицільний ракетний удар по ТРЦ з людьми серед білого дня – такого акту геноциду українців не міг припустити навіть найзатятіший параноїк», — додав Мізін.

На запитання щодо впровадження нових стандартів безпеки для об’єктів масового скупчення людей, керівник ТРЦ Амстор відзначив, що надмірні державні регуляції не вирішать проблеми — це набагато складніший стратегічний виклик для України, який також потребує докорінної перебудови інфраструктури та посилення обороноздатності країни.

Щодо закриття на час війни заради безпеки об’єктів масового скупчення людей, Мізін зауважив, що це не врятує українців від терористичної тактики країни-агресора: вона цілить ракетами не лише в ТРЦ, але і в будинки мирних людей. Натомість обмеження бізнес-діяльності та закриття бізнесу призведуть лише до спаду економіки, чого і добивається агресор — тотальне безробіття та зубожіння населення, порожній держбюджет.

За його словами керуючого, продовження роботи ТРЦ Амстор просили орендарі, для яких це єдиний спосіб забезпечити родини, а місцеві власті також шукали способи безпечної організації роботи щоб не підірвати економіку міста та його бюджет.

«Бізнес має працювати, забезпечувати зайнятість в умовах воєнного часу та сплачувати податки, які допомагають Україні протистояти ворогові. Можливість для населення працювати, утримувати себе та свої сім'ї, незважаючи на всі ризики, також є важливим фактором нашої перемоги. Потрібно пам'ятати головне: ані Україна, ані десятки мільйонів малих, дорослих та старих українців не мають досвіду життя та роботи в нинішніх умовах. Ми не Ізраїль, який живе так десятиліттями і будує процвітаючу економіку. Тому навіть документи чи рекомендації, які були чи є від держави для бізнесу, у деяких випадках не завжди відповідають реальності. Ми не маємо досвіду. Зараз Україна і кожен, хто живе тут, лише набувають його. На жаль, такою страшною ціною», — сказав керуючий кременчуцького ТРЦ Амстор.

За словами Мізіна, до влучення ракети відвідувачі писали скарги до державних органів на адміністрацію ТРЦ Амстор, що її заходи з протиповітряної та цивільної оборони заважають людям спокійно займатись шопінгом.