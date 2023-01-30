Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Жодних військових не було: у ДСНС розповіли, що унаслідок обстрілу будинку у Харкові загинула літня жінка

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
644
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жодних військових не було: у ДСНС розповіли, що унаслідок обстрілу будинку у Харкові загинула літня жінка

Фото: Фото з соціальних мереж

У Харкові є загиблий внаслідок ворожого удару по чотириповерхівці.

Загинула літня жінка, - розповів заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник.

Про це пише Суспільне.

"Дерев'яний старий будинок. Жодних військових тут не було. За результатами опитування всіх мешканців, на даний час інформації про ще поранених чи загиблих — немає. Але ми будемо перевіряти", — сказав Торяник.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли Київський район Харкова ввечері 29 січня. Попередньо, влучили у житловий будинок ракетою С-300.

Станом на зараз відомо, що внаслідок удару постраждало троє людей.

Усім постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів

Тим часом у Мережі очевидці публікують моторошні кадри атаки на місто

Читайте також:

Обстріл Харківщини: під вогнем росіян гинуть цивільні

Обстріл Харківщини: під вогнем росіян гинуть цивільні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
644
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація