Жодних військових не було: у ДСНС розповіли, що унаслідок обстрілу будинку у Харкові загинула літня жінка

У Харкові є загиблий внаслідок ворожого удару по чотириповерхівці.

Загинула літня жінка, - розповів заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник.

Про це пише Суспільне.

"Дерев'яний старий будинок. Жодних військових тут не було. За результатами опитування всіх мешканців, на даний час інформації про ще поранених чи загиблих — немає. Але ми будемо перевіряти", — сказав Торяник.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли Київський район Харкова ввечері 29 січня. Попередньо, влучили у житловий будинок ракетою С-300.

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Станом на зараз відомо, що внаслідок удару постраждало троє людей.

Усім постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів.

Тим часом у Мережі очевидці публікують моторошні кадри атаки на місто.

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