Жодного шансу: український боєць показав кадри зачистки ворожих позицій (відео)

У противника не залишилося аргументів проти українських захисників, які на своїй землі.

Воїн ЗСУ показав відео зачистки позицій армії РФ від першої особи. Кадри зафіксовані на Бахмутському напрямку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Український боєць показав кадри зачистки ворожих позицій

"На 00:07 російський окупант висунув голову з окопу, щоб придивитися у бік омріяної київської квартири, і відразу посмертно отримав ордер від штурмовика спецпідрозділу "Тимура", - іронічно зазначив журналіст.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.

Читайте також: