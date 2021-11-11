Жодного важкого хворого на COVID за 12 годин: лікарка розповіла, що відбувається у лікарні в Чернівцях

Жодного важкого хворого на COVID за 12 годин: лікарка розповіла, що відбувається у лікарні в Чернівцях

Лікарка відзначає позитивну динаміку госпіталізації хворих на COVID-19.

У Чернівцях до обласної лікарні за 12 годин не госпіталізували жодного важкого хворого на COVID-19. Про це у середу, 10 листопада, повідомила лікарка-інфекціоністка медзакладу Ольга Кобевко.

"За 12 годин - жодної швидкої, жодного "нового" важкого пацієнта... Незвиклі до тиші - ми дещо насторожені, але все ж таки, це реальність. Бережіть себе і рідних, а ми спробуємо повірити в тишу", - написала лікарка y Facebook.

Під своїм дописом в коментарях вона також розповіла, що ситуація з важкими хворими на COVID-19 в лікарні не змінилась - реанімації заповнені пацієнтами.

Також інфекціоністка зазначила, що у COVID-відділенні серед 200 хворих може бути 1-5 невакцинованих пацієнтів, але у реанімації щеплених немає.

За словами Ольги Кобевко, через великих наплив хворих і тривалість спалаху COVID-19, медики вже дуже виснажились.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, Національна академія наук заявила, що Україна подолала пік захворюваності на коронавірус.

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