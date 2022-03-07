Жодного воєнного сенсу — просто терор: окупанти вдарили з артилерії по мирних містах - Зеленський

Жодного воєнного сенсу — просто терор: окупанти вдарили з артилерії по мирних містах - Зеленський

Війська РФ вчиняють злочини проти мирного населення України, обстрілюють міста та села і тримають жителів у полоні.

Російські окупанти без жодного воєнного сенсу продовжують обстрілювати населені пункти України і тримати у заручниках мирних людей.

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Про це сьогодні, 7 березня, заявив президент України Володимир Зеленський під час свого чергового відеозвернення.

"Вночі окупанти вдарили по Миколаєву, прямо по житлових районах. З реактивної артилерії. Били по Харкову, спальні райони мирного міста. Били по інших містах нашої держави. Жодного воєнного сенсу — просто терор. Тримають в заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля, багатьох інших міст та містечок, селищ, які окупанту вдалось захопити тимчасово, поки не отримають покарання", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, вранці 7 березня по м. Миколаєву російські окупанти здійснили масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів".

За словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, сьогодні Гостомель, Буча та Ірпінь стають, як другий Донецький аеропорт, де йдуть надзвичайно запеклі бої.