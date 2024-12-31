Жодного з 67 прокурорів Хмельниччини не було звільнено після скандалу з фейковими інвалідностями

За наданою інформацією, службове розслідування не підтвердило факт отримання прокурорами фейкових інвалідностей.
Офіс Генерального прокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей 67 прокурорами Хмельницької прокуратури. Відповідно, Генпрокуратура не змогла звільнити цих прокурорів через підозри в отриманні фейкових інвалідностей.
Про це повідомив Центр протидії корупції, посилаючись на відповідь ОГП на їхній запит.
"За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків Генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - йдеться у відповіді Генпрокуратури.
Раніше ОПГ повідомляв про звільнення п’яти прокурорів за зловживання у сфері отримання інвалідності та усунення семи інших з адміністративних посад. Проте, відомство не уточнило, чи йдеться про хмельницьких прокурорів.
В Генпрокуратурі зазначили, що на запит головного управління Державного бюро розслідувань, яке здійснює кримінальне провадження в цій справі, до установи було направлено результати цього службового розслідування.
"Так, хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Вони зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум – до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками", - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, у Генпрокуратурі повідомили, у яких областях України найбільше прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю.
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