Жодного з 67 прокурорів Хмельниччини не було звільнено після скандалу з фейковими інвалідностями

Офіс Генерального прокурора не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей 67 прокурорами Хмельницької прокуратури. Відповідно, Генпрокуратура не змогла звільнити цих прокурорів через підозри в отриманні фейкових інвалідностей.

Про це повідомив Центр протидії корупції, посилаючись на відповідь ОГП на їхній запит.

"За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків Генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - йдеться у відповіді Генпрокуратури.

Раніше ОПГ повідомляв про звільнення п’яти прокурорів за зловживання у сфері отримання інвалідності та усунення семи інших з адміністративних посад. Проте, відомство не уточнило, чи йдеться про хмельницьких прокурорів.

В Генпрокуратурі зазначили, що на запит головного управління Державного бюро розслідувань, яке здійснює кримінальне провадження в цій справі, до установи було направлено результати цього службового розслідування.

"Так, хмельницькі прокурори з фейковими інвалідностями залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Вони зможуть працювати як мінімум до завершення розслідування, як максимум – до винесення обвинувального вироку судом, що може тривати роками", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, у Генпрокуратурі повідомили, у яких областях України найбільше прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю.

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