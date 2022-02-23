Жодної евакуації лікарень немає: Ляшко просить українців не вестися на новий фейк у Мережі

Жодної евакуації лікарень немає: Ляшко просить українців не вестися на новий фейк у Мережі

Заклади охорони здоров’я в Україні працюють у штатному режимі.

В Мережі розповсюджується фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я з начебто підписом голови МОЗ Віктора Ляшка щодо затверджених заходів з евакуації у лікувальних закладах міста Києва та інших міст. Ця інформація є недостовірною. У МОЗ просять стежити за офіційною інформацією лише на їхніх сторінках.

Про це інформує очільник МОЗ Віктор Ляшко.

“Наразі розповсюджується фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я за начебто моїм підписом щодо затверджених заходів з евакуації у лікувальних закладах міста Києва та інших міст. Наголошую! Весь зміст неіснуючого наказу фейковий”, — попередив міністр охорони здоров'я України.

Ляшко наголосив, що заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам. Голова МОЗ нагадав, що чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я. Дізнатися офіційну й правдиву інформацію можна за цим посиланням: https://moz.gov.ua.

Віктор Ляшко/Facebook

Нагадаємо, у Мережі українцям масово надходять повідомлення від зловмисників, за допомогою яких вони зламують і крадуть дані користувачів Facebook. Підозрілі повідомлення фахівці не радять відкривати.

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