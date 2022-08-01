Жодної квартирної крадіжки за 2 місяці і мінімум побутових сварок: у Харківській області знизився рівень злочинності

Жителі стали менше красти, свартися та вчиняти розбої.

Про це заявили у Головному управлінні НПУ Харківської області.

За словами начальника ГУ НП України Харківської області Володимира Тимошка, з моменту початку війни РФ проти України знизилася кількість злочинів загально-кримінальної спрямованості (до них належать крадіжки, грабежі, розбої, здирства, шахрайство).

Також правоохоронці відзначають зменешення побутових сварок і злочинів.

У травні-липні не скоєно жодної кваліфікованої квартирної крадіжки - коли злодій проникає у житло, відчинивши своїм ключем двері.

У поліції зменшення злочинності пов'язують з тим, що чимало жителів змушені були полишити свої домівки і виїхати деінде, а також з тим, що люди об'єдналися навколо спільного лиха і допомагають одне одному.

Нагадаємо, що у Києві за час війни рівень злочинності зменшився майже на 50%. За цей час Нацполіція виявила понад 20 диверсійно-розвідувальних груп, зачистила 31 населений пункт Київської області та відкрила 167 кримінальних проваджень.

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