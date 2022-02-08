Жодної людини: в Одеській області померла остання жителька найвіддаленішого від району села

Бабця Маруся померла рік тому.

В Одеській області знайшли село, в якому не залишилося жодної людини. Остання жителька померла ще рік тому.

Історію про безлюдне село Іванівка розповів журналіст Ігор Столяров.

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“Сьогодні дізнався, що померла остання жителька села Іванівка Знам'янської громади Березівського району. Раніше це було одне з найвіддаленіших сіл Великомихайлівського району. Бабця Маруся любила розповідати про те, яка вона була чудова співачка у хорі величезного місцевого колгоспу. Вона мріяла про відродження рідного села”, - написав Столяров на своїй сторінці у Facebook.

Жінка померла минулого року, однак про її смерть дізналися лише зараз. Вона була останньою, хто залишився у цьому населеному пункті. Село вимерло, але його залишать на карті.

Фото: Ігор Столяров\Facebook

Ігор Столяр пригадує, як бабуся розповідала про сільське життя. "Вона згадувала молодість і казала, як тоді було добре. Була робота у всіх та чудовий хор", - додав журналіст.

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Раніше повідомлялося, що у селі Яргорів Монастириської громади Тернопільської області половина жителів виїхала на заробітки. У селі немає газу і автобус туди також не їздить.

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