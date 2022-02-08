Жодної людини: в Одеській області померла остання жителька найвіддаленішого від району села

Бабця Маруся померла рік тому.
В Одеській області знайшли село, в якому не залишилося жодної людини. Остання жителька померла ще рік тому.
Історію про безлюдне село Іванівка розповів журналіст Ігор Столяров.
“Сьогодні дізнався, що померла остання жителька села Іванівка Знам'янської громади Березівського району. Раніше це було одне з найвіддаленіших сіл Великомихайлівського району. Бабця Маруся любила розповідати про те, яка вона була чудова співачка у хорі величезного місцевого колгоспу. Вона мріяла про відродження рідного села”, - написав Столяров на своїй сторінці у Facebook.
Жінка померла минулого року, однак про її смерть дізналися лише зараз. Вона була останньою, хто залишився у цьому населеному пункті. Село вимерло, але його залишать на карті.
Фото: Ігор Столяров\Facebook
Ігор Столяр пригадує, як бабуся розповідала про сільське життя. "Вона згадувала молодість і казала, як тоді було добре. Була робота у всіх та чудовий хор", - додав журналіст.
Раніше повідомлялося, що у селі Яргорів Монастириської громади Тернопільської області половина жителів виїхала на заробітки. У селі немає газу і автобус туди також не їздить.
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