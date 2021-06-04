"Жодної випадкової людини з’явитися не може": Данілов пояснив, хто потрапляє до санкційних списків РНБО

За словами Секретаря Радбезу, усі люди потраплять у ці списки за скоєння тих чи інших злочинів.
У санкційних списках РНБО жодної випадкової людини з’явитися не може. Списки верифікуються не тільки на території України, а ще й на територіях інших країн.
Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав у п'ятницю, 4 червня, під час брифінгу.
“Останнім часом у деяких ЗМІ з’явилася інформація, що нібито до санкційного списку потрапили люди, які воювали на фронті і які мають відповідні посвідчення... Жодна випадкова людина не може потрапити у санкційні списки. Ці списки заздалегідь перевіряються, верифікуються”, - поінформував секретар РНБО.
Він уточнив, що ці списки верифікуються не тільки на території України, а ще й на територіях інших країн.
"Усі люди, які потраплять у ці списки, вони туди потрапляють за скоєння тих чи інших злочинів", - наголосив Данілов.
Нагадаємо, що раніше деякі ЗМІ поінформували, що командир батальйону Шейха Мансура з позивним Муслім Чеберлоєвський, начальник штабу батальйону Муслім Ірдісов, боєць цього ж підрозділу Салман Сайнароєв, та інші особи потрапили у санкційний список РНБО від 21 травня.
"Якщо мова йде саме про трьох або чотирьох осіб (особи, які потрапили у санкційний список РНБО і, як зазначили ЗМІ, були учасниками АТО - Ред.) - один з цих чоловіків, за наявною інформацією, причетний до пограбування ювелірного магазину у Києві, коли вбили охоронця, ще один чоловік знаходиться наразі у СІЗО і ще два чоловіка, про яких йде мова, проходять по карних справах.
“Ще раз наголошую, жодної випадкової людини у списках, які наразі затверджує РНБО, з’явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка”, - сказав секретар РНБО.
Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.
21 травня президент України Володимир Зеленський увів рішення у дію.