"Жодної випадкової людини з’явитися не може": Данілов пояснив, хто потрапляє до санкційних списків РНБО

За словами Секретаря Радбезу, усі люди потраплять у ці списки за скоєння тих чи інших злочинів.

У санкційних списках РНБО жодної випадкової людини з’явитися не може. Списки верифікуються не тільки на території України, а ще й на територіях інших країн.

Про це Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав у п'ятницю, 4 червня, під час брифінгу.

“Останнім часом у деяких ЗМІ з’явилася інформація, що нібито до санкційного списку потрапили люди, які воювали на фронті і які мають відповідні посвідчення... Жодна випадкова людина не може потрапити у санкційні списки. Ці списки заздалегідь перевіряються, верифікуються”, - поінформував секретар РНБО.

Він уточнив, що ці списки верифікуються не тільки на території України, а ще й на територіях інших країн.

"Усі люди, які потраплять у ці списки, вони туди потрапляють за скоєння тих чи інших злочинів", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, що раніше деякі ЗМІ поінформували, що командир батальйону Шейха Мансура з позивним Муслім Чеберлоєвський, начальник штабу батальйону Муслім Ірдісов, боєць цього ж підрозділу Салман Сайнароєв, та інші особи потрапили у санкційний список РНБО від 21 травня.

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"Якщо мова йде саме про трьох або чотирьох осіб (особи, які потрапили у санкційний список РНБО і, як зазначили ЗМІ, були учасниками АТО - Ред.) - один з цих чоловіків, за наявною інформацією, причетний до пограбування ювелірного магазину у Києві, коли вбили охоронця, ще один чоловік знаходиться наразі у СІЗО і ще два чоловіка, про яких йде мова, проходять по карних справах.

“Ще раз наголошую, жодної випадкової людини у списках, які наразі затверджує РНБО, з’явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка”, - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

21 травня президент України Володимир Зеленський увів рішення у дію.

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