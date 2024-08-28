Жорін прокоментував напад на співробітника ТЦК: "Ми вже догралися в толерантність"

Сьогодні у військкоматах працює чимало бійців, які воювали на передовій та були поранені.

Людина, яка здійснила збройний напад на співробітника Луцького ТЦК, має бути покарана. Це грубе порушення закону, яке має оперативно припинятися.

Про це написав майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр.

"Реакція на напади на військових, зокрема на представників ТЦК, давно має бути набагато жорсткішою. Ми вже догралися в толерантність. Свою позицію висловлював вже не один раз: якщо працівник ТЦК порушує закон, має отримати покарання. Найчастіше так і відбувається, бо в армії в цьому плані все набагато швидше", – зазначив Жорін.

Але він наголошує: перешкоджання роботі військкоматів, блокування їх співробітників, якісь "рятувальні операції" по витягуванню з ТЦК ухилянтів, і тим більше збройні напади – це теж прямі порушення закону, яке дуже оперативно та максимально жорстко мають присікатись. Особливо враховуючи те, що зараз в ТЦК справді працює дуже багато військових після поранень.

Нагадаємо, вночі 27 серпня, під час комендантської години, стався озброєний напад на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП. У результаті був поранений старший солдат М., який зараз перебуває на лікуванні у госпіталі.

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