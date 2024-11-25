Жорін висловився про ідею розформування ТЦК: "Проблема в іншому"

Жорін констатував, що сьогодні ми дійсно можемо спостерігати несправедливий підхід до мобілізаційного процесу.

Ключова проблема полягає не в існуванні ТЦК. Ми маємо працювати зі ставленням людей до процесу мобілізації.

Про це в інтерв'ю NV сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Відмовитися від мобілізації неможливо

На думку Жоріна, люди, які говорять про розформування ТЦК, абсолютно нічого не розуміють в тому, як побудована система в армії, як все працює і як може працювати.

"Це пусті абсолютно слова, які за собою нічого не несуть. Таке говорять ті, хто, мабуть, хоче уваги до себе. Проблема ж не в існуванні ТЦК, не в самій абревіатурі. Проблемою є те, що там корупція", - каже він.

Проблема в тому, що інколи ми можемо спостерігати несправедливий підхід до мобілізаційного процесу. На це треба впливати.

"Мені теж не подобається, як сьогодні в Україні відбувається мобілізація. Справді, є рекрутингові центри, вони можуть допомогти і полегшити процес. У Третій штурмовій бригаді достатньо успішний досвід рекрутингу. Але можу сказати, що вся країна не зможе в наших реаліях перейти виключно на рекрутингові центри. Відмовитися від мобілізації ми не в змозі", - зазначив Жорін.

За словами військового, ми маємо працювати зі ставленням людей до процесу мобілізації. Це можна було робити шляхом обов’язкової підготовки цивільного населення.

"Ще до початку повномасштабної війни я займався такою підготовкою. Так от, навіть зараз після закінчення кожного курсу підготовки, є завжди декілька людей, які добровільно йдуть до війська. Це люди, яким не вистачало чогось для того, щоб це рішення прийняти. Або вони чогось боялися й перестали боятися після цього курсу, або вони просто зрозуміли, їм вже не треба пояснювати, чому й з ради чого все це відбувається", - підсумував Жорін.

Раніше йшлося про те, що деякі депутати Верховної Ради, зокрема Юлія Яцик, запропонували розформувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та відправити їхніх працівників на фронт. На думку Яцик, з військовослужбовців ТЦК можна сформувати понад 10 бригад. Натомість вона пропонує створити рекрутингові центри, укомплектовані цивільними особами.

Народний депутат, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розкритикував цю ініціативу. Він назвав ідею щодо розформування ТЦК непродуманою та такою, що шкодить національній безпеці України. ТЦК забезпечують 95–98% мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів

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