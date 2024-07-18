Жорін жорстко висловився про "готових домовлятися" з РФ та запропонував свій варіант

Жорін певен, що учасники бойових дій – проти переговорів з Росією.

Опитування щодо завершення війни мають проводити в першу чергу серед тих, хто безпосередньо цю країну захищає.

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, коментуючи опитування Центру Разумкова на замовлення ZN.UA, в якому 44% українців вважають, що час для початку офіційних мирних переговорів з РФ настав.

"При всій повазі, потрібно принаймні бути дотичним до цього процесу, аби розмірковувати, чи продовжувати нам війну, чи ні. Якби питали, наприклад, учасників бойових дій, результати були б інші. А думки населення, далекого від війни, дуже мінливі. Ще вчора хтось їздив з треком "Вова ї**ш", а сьогодні носить футболку "ухилянт", – розмірковує військовий.

Він закликає владу працювати з людьми в інформаційному полі.

"Поки більше успіхів в цій області має РФ, яка швидко орієнтується в настроях та починає ефективно просувати свої меседжі на цю аудиторію. Результати ми бачимо в тому числі за результатами подібних опитувань", – підсумував Жорін.

Раніше президент Зеленський назвав модель перемовин з Путіним, яка можлива зараз.

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