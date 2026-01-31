"Згорів живцем": дружина загиблого в київській клініці звинуватила лікарів у втечі під час атаки

Обстріл Києва / © Ян Доброносов

У Києві набирає обертів скандал навколо трагічної загибелі пацієнта у приватній клініці «Медіком». Наталія Смашна, дружина чоловіка, який загинув у ніч проти 5 січня внаслідок влучання російського дрона у стаціонар медзакладу, звинуватила персонал у недбалості.

Про це вона заявила на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

За словами Наталії, її чоловік Дмитро перебував у стаціонарі на лікуванні від пневмонії. Тієї ночі, коли лунала повітряна тривога медичний персонал, за твердженням потерпілої, не виконав своїх обов’язків щодо евакуації пацієнтів.

«Він довірив своє життя лікарям, які повинні були його вилікувати. Я чекала його вдома з маленькою дитиною. Тієї ночі вони повинні були хоча б розбудити мого чоловіка, запропонувати пройти в укриття, але цього не зробили», — розповіла Наталія.

Жінка наголошує, що Дмитро навіть не усвідомив небезпеки, оскільки міцно спав.

«Ви навіть не дали шансу вижити моєму чоловіку. Була ніч. Він спав. Він навіть не знав, що є небезпека. Він просто згорів заживо. У нього залишилась маленька дитинка, яка чекає на тата, яка його любить», — заявила вдова.

На її переконання, саме байдужість персоналу стала причиною трагедії: «Мій чоловік помер, але цього могло б не бути, якби його розбудили і провели в укриття».

Юристи, що представляють інтереси потерпілої, повідомили: Наталія Смашна звернулася до керівництва «Медікому» з проханням компенсувати хоча б витрати на поховання, адже залишилася одна з дитиною.

«Вона поховала його сама, вона попросила компенсувати, її не прийняли» — зазначив захисник потерпілої, Олексій Шевчук.

За інформацією адвокатів, є свідчення інших пацієнтів, які тієї ночі також перебували у стаціонарі. Люди стверджують, що під час тривоги персонал просто зник.

«Їх ніхто не розбудив, їх ніхто не попередив про тривогу, їх ніхто не провів в укриття. Вони навіть не знали, де це укриття розташоване. Персонал клініки просто покинув приміщення. Співробітники втекли і кинули своїх пацієнтів напризволяще», — наголосив ще один представник родини, Юрій Радзієвський.

Коли спроби мирного врегулювання провалилися — клініка запропонувала написати письмове звернення замість діалогу — родина вирішила йти до суду.

Сторона захисту готує доказову базу та збирає свідків, аби довести провину закладу. Окрім цивільного позову, юристи наполягають на розслідуванні в межах кримінального провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Що відомо про атаку

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня російські війська атакували Київ ударними БпЛА типу «Шахед». Одне з ворожих влучань припало на приватний медичний центр в Оболонському районі столиці.

За даними ДСНС, дрон цілеспрямовано вдарив у чотириповерхову будівлю лікарні на рівні другого поверху, де в той момент перебували пацієнти на стаціонарному лікуванні, зокрема тяжкохворі, підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей — їм діагностували травми кінцівок, отруєння чадним газом, садна та гострі стресові реакції. На жаль, одна людина загинула.

Усього в медзакладі під час обстрілу перебували 26 пацієнтів. Більшість із них — 25 осіб — було оперативно евакуйовано та переведено до інших лікарень Києва для продовження лікування.