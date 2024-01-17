Жорстка мобілізація: Лубінець прокоментував викрадення людей працівниками ТЦК посеред вулиці

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець засудив дії працівників ТЦК, які вимагають від громадян України документи або фізично затримують просто посеред вулиці.

Про це Лубінець сказав для інтерв'ю NV.

Він наголосив, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільних.

"Основне питання, яке порушують громадяни України, - це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", - зазначив він.

Обмудсмена особливо обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують фізичну силу до громадян України. Він підтвердив, що до його відомства зверталися із такими заявами.

"Я не скажу, що вони системні (викрадення - ред.), що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються. Все дуже просто. Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки", - наголосив Лубінець.

Після того, як факти підтверджуються, омбудсмен ставить це питання на рівні керівництва, "щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих".

Нагадаємо, виконкому міськради Дніпра від 12 січня оприлюднив проєкт рішення про створення спеціальних дільниць для оповіщення та групи з розшуку військовозобов’язаних.

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