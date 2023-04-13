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Жорстке затримання чоловіка через повістку в Івано-Франківську: в ТЦК не розуміють “реальної ситуації”

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Жорстке затримання чоловіка через повістку в Івано-Франківську: в ТЦК не розуміють “реальної ситуації”

Фото: Associated Press

Керівництво Івано-Франківського обласного ТЦК та СП призначило перевірку інциденту.

Опубліковане в Мережі відео, зняте на одній із вулиць Івано-Франківська, на якому чоловік лежить на асфальті долілиць біля поліцейської машини, а біля нього стоять двоє осіб у військовій формі, прокоментували в місцевому Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Реакцію на цей інцидент опубліковано на Facebook-сторінці цієї установи.

“З даного фрагменту відео неможливо зрозуміти реальну ситуацію, яка трапилась, але користувачі соцмереж вже зробили емоційні висновки”, - йдеться у дописі.

В Івано-Франківському ТЦК та СП наголошують, що “заходи з оповіщення” проводяться в межах повноважень та згідно чинного законодавства. 

“Керівництвом Івано-Франківського обласного ТЦК та СП призначена перевірка щодо даного випадку. У разі виявлення порушень – винних осіб притягнуть до відповідальності”, - повідомили в установі.

Скориставшись нагодою, в місцевому ТЦК та СП ще раз нагадали про необхідність уточнення військово-облікових даних та про адміністративну та кримінальну відповідальність за  ухилення від мобілізації та неявку на виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Нагадаємо, на опублікованому відео за кадром чути голос жінки, яка звертається до військових: "Що ви робите? Це ж людина. Це так має бути? Ви його тягнули". Люди у військовій формі відповіли, що жінка не має права знімати відео, і на цьому запис обривається.

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Дата публікації
Перегляди
6422
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