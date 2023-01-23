Жорстке затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі: призначено службову перевірку (відео)

Співробітники центру комплектування та соцпідтримки вимагали від чоловіка виконати мобілізаційний обов'язок і повелися "емоційно".

В Одесі військові силоміць затримали та відвезли до службового приміщення чоловіка під час спроби вручити йому повістку. Застосування сили пояснили тим, що військовозобов’язаний громадянин безпідставно ображав та принижував співробітників центру комплектування та соцпідтримки.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки після того, як відео затримання було оприлюднене.

На опублікованих в Мережі кадрах видно, що люди у військовій формі розмовляють з чоловіком, потім під'їжджає мікроавтобус та його затримують.

У підписі до оприлюдненого відео уточнили, що інцидент стався в Банному провулку в мікрорайоні Молдаванка.

В Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку з приводу некоректної поведінки військових. Винних обіцяють притягнути до дисциплінарної відповідальності, а з особовим складом, що проводить роботу з оповіщення населення, проведуть додаткові роз'яснювальні заходи щодо порядку роботи й дотримання норм етики та законодавства.

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“Емоційну” поведінку своїх співробітників в обласному центрі комплектування та соцпідтримки пояснили тим, що чоловік, якого називають “ухилянтом”, поводився агресивно.

"Громадянин взявся безпідставно ображати й принижувати військових нецензурною лайкою, а також знімати їх на відео. На спокійні прохання та попередження про неприпустимість таких дій, громадянин не згодився", — зазначають у відомстві.

Затриманого доставили до службового приміщення для з'ясування обставин, де було перевірено його дані і виписано повістку, оскільки “громадянин, в порушення чинного законодавства, досі не виконав своє зобов'язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації”.

Нагадаємо, постановою від 30 грудня 2022 р. № 1487 уряд України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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