Жорсткі штурми на фронті і "огидні зловживання" військкомів: основне зі звернення Зеленського

Увечері, 3 серпня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Фронт

Президент зазначив, що на фронті тривають важкі бої. Окупанти всіма силами намагаються зупинити українські війська.

"Штурми дуже жорстокі. Купʼянський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки – усюди непросто. Але, щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному і кожній на фронті", – сказав глава держави.

Особливо він відзначив сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, які працюють на Мелітопольському напрямку.

Також глава держави відзначив воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам "шахедами".

Атаки "шахедів"

За словами президента, загалом окупанти вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед". Значну частину вдалося збити.

"На жаль, не всі. Працюємо, щоб збивати більше – щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України", – сказав Зеленський.

Перевірка військкомів

Президент Зеленський вислухав доповіді керівника СБУ Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка військкомів.

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За словами президента, перевірка виявляє багато зловживань – "відверто огидних".

"Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов’язково суспільству та розслідують у межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний: у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність й не втратив Україну. Дякую їм", – сказав глава держави.

Наради з послами

Президент Зеленський провів нараду з послами України.

Українські дипломати також із міністром оборони, головкомом ЗСУ, командувачем Повітряних сил, командувачем ВМС, керівником зовнішньої розвідки, секретарем РНБО.

"Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони – щоб вони все це донесли послам", – сказав Зеленський.

Кримська платформа

Україна готує новий саміт Кримської платформи

"Нарада щодо Кримської платформи – зміст саміту, міжнародна присутність на саміті, його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму – працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи – цей саміт буде восени", – розповів президент