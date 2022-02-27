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Жорсткіше ніж про російський корабль: Дмитро Гордон звернувся до армії окупанта у прямому ефірі (відео)

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Жорсткіше ніж про російський корабль: Дмитро Гордон звернувся до армії окупанта у прямому ефірі (відео)

Дмитро Гордон / instagram.com/gordondmytro

Після висказаного Гордона "заглушили".

Український журналіст Дмитро Гордон взяв участь у прямому включенні одного з російських телеканалів, де мав розповісти про ситуацію в України.

Коли до нього дійшла мова, журналіст, не підбираючи слів, сказав все, що думає про російську армію.

"Я хочу сказать российской армии, п** нах*й й***ные пид**сы, вас никто не ждет", - сказав Гордон.

Після цього його "заглушили" на деякий час, а потім ведуча продовжила з ним діалог.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • корабліЄкатери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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