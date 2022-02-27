Жорсткіше ніж про російський корабль: Дмитро Гордон звернувся до армії окупанта у прямому ефірі (відео)

Жорсткіше ніж про російський корабль: Дмитро Гордон звернувся до армії окупанта у прямому ефірі (відео)

Після висказаного Гордона "заглушили".

Український журналіст Дмитро Гордон взяв участь у прямому включенні одного з російських телеканалів, де мав розповісти про ситуацію в України.

Коли до нього дійшла мова, журналіст, не підбираючи слів, сказав все, що думає про російську армію.

"Я хочу сказать российской армии, п** нах*й й***ные пид**сы, вас никто не ждет", - сказав Гордон.

Після цього його "заглушили" на деякий час, а потім ведуча продовжила з ним діалог.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

корабліЄкатери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: