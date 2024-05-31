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Жорстока нічна атака РФ по Харкову: що відомо на цю годину, фото

Жорстока нічна атака РФ по Харкову: що відомо на цю годину, фото

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. / Фото: times.kharkiv.ua

Серед травмованих є двоє дітей.

 Стали відомі наслідки ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова

Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у повідомленні у соціальних мережах. 

  • 31 травня ворог здійснив запуск ракет типу С-300 та С-400 з території бєлгородської області РФ.
  • Зафіксовано п'ять влучань у Новобаварському районі. 
  • Одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.
  • Інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком.
  • Пошкоджено понад 20 багатоповерхових житлових будинків.
  • Зруйновано приватне підприємство.
  • Наразі загинуло 3 цивільні особи.
  • 23 цивільні особи отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження.
  • Серед травмованих є двоє дітей.
  • Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу уже постраждало двоє дітей, серед них, зокрема, хлопчик та дівчинка, віком 12 років. 

Нагадаємо, що у Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди

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