Жорстока нічна атака РФ по Харкову: що відомо на цю годину, фото

Стали відомі наслідки ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова.

Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у повідомленні у соціальних мережах.

31 травня ворог здійснив запуск ракет типу С-300 та С-400 з території бєлгородської області РФ.

Зафіксовано п'ять влучань у Новобаварському районі.

Одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.

Інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком.

Обстріл Харкова 31 травня 2024 року (8 фото)

Пошкоджено понад 20 багатоповерхових житлових будинків.

Зруйновано приватне підприємство.

Наразі загинуло 3 цивільні особи.

23 цивільні особи отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Серед травмованих є двоє дітей.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

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Нагадаємо, що унаслідок обстрілу уже постраждало двоє дітей, серед них, зокрема, хлопчик та дівчинка, віком 12 років.

Нагадаємо, що у Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди.

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