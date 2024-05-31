Жорстока нічна атака РФ по Харкову: що відомо на цю годину, фото

Серед травмованих є двоє дітей.
Стали відомі наслідки ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова.
Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у повідомленні у соціальних мережах.
- 31 травня ворог здійснив запуск ракет типу С-300 та С-400 з території бєлгородської області РФ.
- Зафіксовано п'ять влучань у Новобаварському районі.
- Одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок.
- Інші ракети влучили поряд з п'ятиповерховим будинком.
- Пошкоджено понад 20 багатоповерхових житлових будинків.
- Зруйновано приватне підприємство.
- Наразі загинуло 3 цивільні особи.
- 23 цивільні особи отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження.
- Серед травмованих є двоє дітей.
- Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.
Нагадаємо, що унаслідок обстрілу уже постраждало двоє дітей, серед них, зокрема, хлопчик та дівчинка, віком 12 років.
Нагадаємо, що у Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди.
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