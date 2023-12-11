Жорстока "посвята": у Львівській ОВА повідомили про покарання старшокурсників училища, які знущалися зі студентів

За повідомленням освітян, наразі запроваджують низку заходів для запобігання та протидії цькуванню.

Департамент освіти і науки Львівської ОВА категорично засудив "будь-які прояви цькування будь-кого з учасників освітнього процесу" після побиття першокурсників одного з училищ на Львівщині.

Про це повідомив Департамент освіти і науки Львівської ОДА.

"Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду", – написали там.

Також відомо і про покарання студентів, які вліштували бійку під час так званої "посвяти" першокурсників.

"Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", – додали в департаменті.

Згідно зі статтею 55 Закону про освіту "Права та обов’язки батьків здобувачів освіти" батьки зобов’язані "виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля", нагадали освітяни.

Зазначимо, що на відео, яке було поширено в Мережі, зафіксовано, як у гуртожитку старшокурсники знущаються з першокурсників, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, непошанування гідності колег.

Нагадаємо, 10 грудня на Львівщині в одному з гуртожитків старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу.

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