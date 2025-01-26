Жорстоке побиття хлопця у підвалі: учасників знайшли — що стало відомо (фото)

Правоохоронці Київської області встановили особу потерпілого, а також інших учасників побиття хлопця групою молодих людей. Інцидент було зафіксовано під час моніторингу соцмереж у одному з Telegram-каналів.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Працівники поліції встановили особу потерпілого, а також інших учасників події. Наразі правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування поки триває.

Фото Бучанського управління поліції Київщини

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Фото Бучанського управління поліції Київщини

Нагадаємо, що 25 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому підлітки в селі Софіївська Борщагівка бʼють хлопця.

Читайте також: