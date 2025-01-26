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Жорстоке побиття хлопця у підвалі: учасників знайшли — що стало відомо (фото)

Жорстоке побиття хлопця у підвалі: учасників знайшли — що стало відомо (фото)

Поліція Київщини розслідує обставини побиття на Бучанщині. / Фото: pixabay.com

Поліція Київщини розслідує обставини вчинення хуліганських дій підлітками на Бучанщині.

Правоохоронці Київської області встановили особу потерпілого, а також інших учасників побиття хлопця групою молодих людей. Інцидент було зафіксовано під час моніторингу соцмереж у одному з Telegram-каналів. 

Про це повідомили в поліції Київщини.

Працівники поліції встановили особу потерпілого, а також інших учасників події. Наразі правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування поки триває.

Фото Бучанського управління поліції Київщини / ©
Фото Бучанського управління поліції Київщини

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років. 

Фото Бучанського управління поліції Київщини / ©
Фото Бучанського управління поліції Київщини

Нагадаємо, що 25 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому підлітки в селі Софіївська Борщагівка бʼють хлопця.

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