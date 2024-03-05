Жорстоке побиття людей підлітками в Івано-Франківську: 81-річна потерпіла розповіла про напад

Група підлітків скоїли серію жорстоких нападів на перехожих в Івано-Франківську. Однією з потерпілих є Ольга Михайлівна, жінці – 81 рік.

Про це потерпла розповіла кореспондентам "Інтер".

"Плечі боліли трохи, коліно боліло, пальці вибило і все. Я була так одягнена, що може не дуже й доходило, плащ понадівано було", – зауважила пенсіонерка.

До медиків пенсіонерка не зверталася, каже, що сама мастила синці спеціальною маззю, а вже наступного дня пішла на роботу. Працює старенька на місцевому базарі – прибирає, вивозить сміття. Запевняє, що образи на свого кривдника, не тримає.

"Я прощаю. Тим більше, я не знаю, хто то. Я не хочу, щоб за мене він страждав, його родичі. Молодь "сквозняки" в голові має, йому здається, що він весело щось робить. Ну нічого, дасть Бог, зрозуміє, не буде більше таке робити", – підсумувала Ольга Михайлівна.

Раніше затриманий за напади на літніх людей в Івано-Франківську дав пояснення.

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