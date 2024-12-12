Жорстоке побиття собаки у Києві: що відомо про зловмисника (фото)

Затриманий киянин був раніше судимим за наркозлочини.

У середу, 11 грудня, у Києві поліція затримала 40-річного чоловіка, який під час прогулянки жорстоко побив собаку та душив її повідком.

Про це повідомили в поліції міста Києва.

У повідомленні уточнили, що затриманий киянин був раніше судимим за наркозлочини.

Зараз із ним тривають слідчі дії.

Затриманий за побиття собаки 40-річний киянин / Фото: Поліція Києва

Постраждалу тварину, трирічного стаффордширського терʼєра, правоохоронці вилучили та передали до спеціалізованого притулку.

Нагадаємо, поліцейські відкрили кримінальне провадження після виявлення у соціальних мережах відео, на якому чоловік жорстоко поводиться зі своїм собакою.

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