Жорстоке побиття собаки у Києві: що відомо про зловмисника (фото)

Затриманий киянин був раніше судимим за наркозлочини.
У середу, 11 грудня, у Києві поліція затримала 40-річного чоловіка, який під час прогулянки жорстоко побив собаку та душив її повідком.
Про це повідомили в поліції міста Києва.
У повідомленні уточнили, що затриманий киянин був раніше судимим за наркозлочини.
Зараз із ним тривають слідчі дії.
Постраждалу тварину, трирічного стаффордширського терʼєра, правоохоронці вилучили та передали до спеціалізованого притулку.
Нагадаємо, поліцейські відкрили кримінальне провадження після виявлення у соціальних мережах відео, на якому чоловік жорстоко поводиться зі своїм собакою.
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