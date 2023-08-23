Жорстоке побиття українок в Чехії: нападника затримала поліція

Чеська поліція затримала чоловіка, який жорстоко побив двох українок. З нападником проводять слідчі дії.

Про це пише видання Novinky.

Як зазначається, правоохоронці затримали чоловіка, який дізназнавшись національність двох жінок, жорстоко їх побив. Проте подробиці справи чеська поліція не розповідає. Там лише кажуть, що “кримінально провадження триває”.

Наразі жодних звинувачень затриманому не висунуто. Сам же інцидент з побиттям жінок прокоментував міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

"Жорстоко нападати на жінку – це огидно. Нападати на неї лише через її національність – це абсолютно огидно. Ці дії є результатом ненависницьких висловлювань на адресу українців, так само, як поширення ненависті до мусульман "створило" терориста Балду. Політична відповідальність лягає на тих, хто поширює ці ворожі заяви. Поліція не потерпить ні тих заяв, ні тих дій", – написав міністр у своєму Твітері.

Нагадаємо, що у Чехії чоловік жорстоко побив двох українок.

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