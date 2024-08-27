Жорстоке поводження з тваринами: UAnimals вимагають заборонити каретний бізнес у Львові

Організація з порятунку тварин та довкілля UAnimals закликає голову Львівської міської громади Андрія Садового та міську раду зупинити експлуатацію коней і заборонити каретний бізнес. Причиною став черговий випадок жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомляє UAnimals.

Деталі

Вчора, 26 серпня 2024 року, у центрі Львова впав кінь. Жінка, що керує твариною, привела її до тями і вже за кілька хвилин змусила везти пасажирів у кареті. Жителі Львова пишуть, що коні в місті працюють за будь-яких погодних умов. За весь робочий день вони не отримують води, а одна з тварин кульгає.

"Ми системно й голосно говоримо про неприпустимість експлуатації тварин. Будувати бізнес на стражданнях живих істот – це дикість, якої не має бути у XXI столітті. Закликаємо всіх небайдужих боротися з такими жахливими практиками, не мовчати, поширювати гуманні цінності та тиснути на владу. Каретний бізнес має назавжди зникнути з вулиць Львова", – коментують в організації", – наголосили в організації.

Юристи UAnimals підготували заяву до поліції щодо фактів жорстокого поводження з тваринами, а також звернення до Львівської міської ради і до міського голови Андрія Садового з проханням заборонити каретний бізнес у місті.

Реакція Садового

За словами очільника Львова Андрія Садового, він бачить усі позначки та коментарі щодо ситуації з конем, тож вона буде якнайшвидше вирішена.

"Не коментуємо, бо працюємо над цим. Рішення буде сьогодні. І воно буде справедливим", – запевнив мер місто.

Нагадаємо, подібні випадки з кіньми у Львові трапляються не вперше. Так, у 2019 році у центрі міста сполохані гучним звуком тварини винесли карету на лавку з людьми. Тоді травму отримала 15-річна дівчина, а кобила Фауна зламала ноги – тварину приспали.

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