Жорстоке убивство полковника СБУ в Бучі: журналісти знайшли російських військових, причетних до злочину

З моніторингової інформації мобільного телефону Теліженка журналісти дізналися, хто саме ним користувався.

Під час окупації Бучі у березні 2022 року було викрадено та після катувань жорстоко вбито полковника Служби безпеки України Олексія Теліженка. Журналістам вдалося встановити російських військових, які причетні до цього злочину.

Про це йдеться в документальному проєкті “Радіо Свобода”.

Ниточкою для розслідування стали викрадені нагороди полковника Теліженка, які експонуються в так званому музеї бойової слави спецназу Росгвардії “Кузбас”. Окрім того, високопоставлені псковські розвідники використовували телефон вбитого полковника СБУ для координації своїх дій на окупованій Київщині у березні 2022 року.

Як встановлено під час журналістського розслідування, 6 березня 2022 року полковника СБУ Олексія Теліженка схопили російські військові на території його будинку в окупованій Бучі. Його вивезли до лісосмуги на околиці міста та кинули зв’язаним до ями. Там його допитували та катували, внаслідок чого Теліженко невдовзі загинув.

Закатоване тіло полковника СБУ Теліженка знайшли у вересні 2022 року в лісосмузі на околиці Бучі. Його вдалося ідентифікувати, зокрема завдяки нашивці Національної академії СБУ, де Теліженко довгий час працював на посаді помічники ректора.

Найімовірніше, до злочину були причетні військові 27-го окремого загону спецназу Росгвардії “Кузбас”, який дислокується у російському місті Кемерово та високопоставлені російські військові зі 175-го окремого розвідувального батальйону із Пскова, що входить до 76-ї десантно-штурмової дивізії.

З моніторингової інформації мобільного телефону Теліженка журналісти дізналися, що ним користувалися:

заступник командира 175-го ОРБ, капітан Каскулов Аслан Юрійович;

заступник начальника штабу 175-го ОРБ, капітан Глушенков Ярослав Олександрович;

начальник РЕБу 175-го ОРБ, капітан Дрога Сергій Федорович.

Один із підозрюваних у причетності до вбивства подковника СБУ Олексія Теліженка, капітан Глушенков загинув у вересні 2022 року на окупованій Херсонщині.

Нагадаємо, нагадаємо, раніше в СБУ назвали імена злочинців, які дали наказ бомбардувати житлові будинки в Бородянці в березні 2022 року.

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