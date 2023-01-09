Жорстоке вбивство на Різдво: у Тернополі чоловік зарізав дружину (фото, відео)

У суботу, 7 січня, 73-річний тернополянин вбив свою 73-річну дружину.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Чоловік вбитої у скоєному зізнався. Він розповів, що 7 січня близько 19:00 між ними виникла суперечка через побутові проблеми. Сварка завершилася тим, що пенсіонер кілька разів вдарив дружину порожньою пляшкою по голові. Жінка втратила рівновагу та впала, а він схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив ним потерпілу.

Після цього пішов до сусідів і розповів їм про свій вчинок.

Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК. Йому оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання тернополянину запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Львові засудили на 10 років 70-річного львів’янина, який вбив і розчленував знайому та сховав її останки у парку.

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