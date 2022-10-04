Жорстоке вбивство павича: на Буковині засудили 18-річного шкуродера

Молодик зняв убивство птаха на відео.
Судді винесли обвинувальний вирок 18-річному чоловікові, який жорстоко вбив павича у Чернівецькій області.
Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.
Нагадаємо, що інцидент стався 3 червня у селі Карапчів поблизу річки Серет.
Так, молодика засудили до п’яти років позбавлення волі. Проте до в'язниці зловмисник не сяде, якщо успішно відбуде іспитовий термін у два роки.
"Вирок ще не набрав законної сили. Прокуратура вивчає обґрунтованість та вмотивованість прийнятого рішення та можливість його апеляційного оскарження", – зауважили в обласній прокуратурі.
Нагадаємо, на Буковині 18-річник молодик, який відпочивав на природі з друзями, жорстоко вбив павича та зафіксував це на відео. Хлопець у стані алкогольного сп’яніння спіймав та почав розмахувати павичем та кілька разів вдарив ним об землю.
За цей вчинок 23 червня шкуродера взяли під варту.
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