Жорстоке вбивство у Білогородці: підозрюваному загрожує пожиттєве ув'язнення

Чоловіка затримали.

Підозрюваному у жорстокому вбивстві в Білогородці Київської області, а також у підпалі квартири загрожує пожиттєве ув'язнення.

Про це у середу, 23 червня, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, чоловіка затримали і він співпрацює зі слідством. "Особу очікує підозра за частиною другою статті 115 ККУ – це вбивство з особливо обтяжуючими мотивами. К подальшому буде кримінальна справа, суд і рішення суду. Якщо суд його визнає винним, то може бути покарання аж до пожиттєвого ув’язнення", - наголосив Геращенко.

Як повідомлялося,21 червня, 40 людей залишилися без даху над головою у селі Білогородка під Києвом. Там у п'ятиповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. У квартирі, яка стала епіцентром вибуху, рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Згодом поліція встановила, що у загиблого було перерізане горло. Крім того, у нього три удари в груди ножем та вирізане серце. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває наразі в СІЗО. Цей чоловік - моряк. Він 1978 року народження.

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