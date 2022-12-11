Жорстокі претензії на Крим підкреслюють незначні шанси на мирну угоду між РФ та Україною - Washington Post

Після 9 місяців смерті та руйнувань ключ до війни Росії проти України лежить у Криму, який Росія незаконно анексувала в 2014 році.

Про це йдеться в публікації Washington Post.

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Видання наголошує на тому, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що лише повернення Криму завершить війну, коли Україна переможе своїх російських загарбників.

"Його повернення означатиме відновлення справжнього миру. Потенціал російської агресії буде повністю знищений, коли український прапор повернеться на своє законне місце — у містах і селах Криму", - говорив Зеленський.

Своєю чергою, акцентує видання, анексія Криму стала опорою спадщини Путіна, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть червону лінію, яку він не потерпить.

Надія України забрати назад Крим тривалий час здавалася надуманою фантазією, але перемоги України на полях битви показали її реальність.

"Захід, хоч і підтримує Україну, побоюється, що будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій, потенційно навіть до використання ядерної бомби. Деякі західні чиновники сподіваються, що угода про відмову від Криму Росії може стати основою для дипломатичного припинення війни. Українці відкидають цю ідею як небезпечно наївну, тоді як росіяни кажуть, що не задовольняться тим, що вже є їхнім. Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв’язність конфлікту, і важко уявити, що боротьба за півострів буде вирішена без подальшого кровопролиття", - зауважує Washington Post.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму російські загарбники чекають на ЗСУ і навіть заходилися окопуватися на пляжах.

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