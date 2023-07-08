"Жорстокий та боягузливий напад": у Міноборони Британії прокоментували 500-й день війни

У Британії заявили, що народ України бореться не лише за те, щоб відбити незаконне вторгнення на свою суверенну землю, але й за кожного громадянина Європи та світу.

Велика Британія й надалі буде підтримувати Україну у війни яку проти неї розвʼязала Росія.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії у Twitter.

У повідомленні вказується український народ з великою мужністю протистоїть жорстокому та боягузливому нападу Росії.

"Минуло 500 днів відтоді, як Росія розпочала свій жорстокий і боягузливий напад на Україну, народ якої боровся важче та з більшою мужністю, ніж могли передбачити їхні вороги", - йшлось в повідомленні.

Крім того, у Міноборони Британії заявили, що народ України бореться не лише за те, щоб відбити незаконне вторгнення на свою суверенну землю, але й за кожного громадянина Європи та світу.

"Давайте не забувати, що стоїть на кону... Саме тому ми будемо продовжувати, не зупиняючись, підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови солдата РФ з дружиною. Окупант жаліється, що військове командування відправляє солдатів на "м'ясо" за рахунок того, що людей в Росії для мобілізації ще достатньо.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий розповів, завдяки чому ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, попри чисельну перевагу ворога.

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