Жорстоко лупцював руками і ногами: у Запоріжжі чоловік до смерті побив 5-річного сина своєї співмешканки

Жорстоко лупцював руками і ногами: у Запоріжжі чоловік до смерті побив 5-річного сина своєї співмешканки

Суд засудив молодика до дев'яти років в'язниці.

Верховний суд залишив в силі рішення суду у справі мешканця Запоріжжя, який жорстоко побив п'ятирічну дитину.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Зазначається, що хлопчика побив 26-річний співмешканець його матері. Слідчі довели, що чоловік умисно наніс удари дитині руками і ногами в різні частини тіла. Побиття сталося тоді, коли матері хлопчика не було вдома. Дитина померла від отриманих травм у лікарні. Медикам не вдалося врятувати життя хлопчика.

Чоловікові призначили покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі. Його адвокати намагалися оскаржити вирок в апеляційній та касаційній інстанціях. Утім, судді Верховного суду залишили вирок без змін.

Як повідомлялося, в Оріхові Запорізької області жінка влаштувала екзекуцію своїй доньці у приміщенні паспортного столу. Вона тягала її за вухо, шарпала, не пускала до туалету і погрожувала побиттям. Очевидці повідомили, що жінка з дитиною чекали своєї черги в коридорі. Дівчинка вередувала, а мати заходилася її вгамовувати.

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