Жорстоко побили та хотіли зґвалтувати: в Італії затримали трьох чоловіків за напад на 35-річну українку

Жорстоко побили та хотіли зґвалтувати: в Італії затримали трьох чоловіків за напад на 35-річну українку

Потерпілу із переломами ребер госпіталізували.

В італійському м. Берегуардо в провінції Павія троє громадян Румунії жорстоко побили та сексуально познущались із 35-річної українки.

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Про це пишуть італійські видання ilgiorno.it та informatorevigevanese.it.

Відомо, що 35-річна українка відпочивала із своїми знайомими. Раптово між чоловіками та потерпілою стався конфлікт. Тоді нападники жорстоко побили та намагались зґвалтувати жінку. Проте їй вдалось втекти і викликати поліцію.

Італійська поліція затримала трьох громадян Румунії, віком 35-43 роки. У потерпілої діагностували переломи ребер та носа. Її госпіталізували.

Причини нападу та обставини встановлює італійська поліції.

Нагадаємо, в Італії пенсіонер жорстоко вбив українку, з якою 17 років прожив у шлюбі. Вбитою виявилася 61-річна українка Наталія Киричок, а причиною розправи називають ревнощі.

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