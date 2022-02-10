Жорстоко побили та хотіли зґвалтувати: в Італії затримали трьох чоловіків за напад на 35-річну українку 

Потерпілу із переломами ребер госпіталізували.
В італійському м. Берегуардо в провінції Павія троє громадян Румунії жорстоко побили та сексуально познущались із 35-річної українки.
Про це пишуть італійські видання ilgiorno.it та informatorevigevanese.it.
Відомо, що 35-річна українка відпочивала із своїми знайомими. Раптово між чоловіками та потерпілою стався конфлікт. Тоді нападники жорстоко побили та намагались зґвалтувати жінку. Проте їй вдалось втекти і викликати поліцію.
Італійська поліція затримала трьох громадян Румунії, віком 35-43 роки. У потерпілої діагностували переломи ребер та носа. Її госпіталізували.
Причини нападу та обставини встановлює італійська поліції.
Нагадаємо, в Італії пенсіонер жорстоко вбив українку, з якою 17 років прожив у шлюбі. Вбитою виявилася 61-річна українка Наталія Киричок, а причиною розправи називають ревнощі.
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