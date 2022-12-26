Жорстоко побив хлопця на шкільному подвір’ї: у Хмельницькому чоловік отримав 6 років ув’язнення

Щоб довести 16-річному юнакові свою позицію, вдарив його в обличчя ногою.

У Хмельницькій області суд визнав винним 29-річного чоловіка в умисному нанесенні легких та тяжких тілесних ушкоджень, а також крадіжці, вчиненій повторно. Його засуджено до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Інцидент трапився на стадіоні однієї із місцевих шкіл.

"Неодноразово судимий чоловік, перебувавши напідпитку, розпочав словесний конфлікт з учнем цієї школи. Щоб довести 16-річному юнаку свою позицію, вдарив його в обличчя ногою. Від удару хлопець впав на бетонний майданчик і знепритомнів. Однак кривдник на цьому не зупинився. Він продовжив бити дитину ногами по тулубу та грудній клітці, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілому намагався допомогти перехожий, але й того рецидивіст побив, спричинивши легкі тілесні ушкодження", — йдеться у повідомлені.

Під час розслідування встановлено, що зловмисник 2019 року вчинив крадіжку ноутбука та мобільного телефону з квартири своєї знайомої. Його засуджено до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області під час конфлікту 58-річний батько вбив рідного 36-річного сина, а правоохоронцям вигадав іншу історію.

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