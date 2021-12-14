Жорстоко вбили товариші по службі: у Дніпропетровській області в лісосмузі знайшли тіло військовослужбовця

Жорстоко вбили товариші по службі: у Дніпропетровській області в лісосмузі знайшли тіло військовослужбовця

За фактом того, що сталося, у військовій частині проводиться службове розслідування.

На дорозі правоохоронці виявили тіло військовослужбовця. Чоловік, попередньо, міг померти внаслідок насильницької смерті.

Про це повідомили у посту 93 ОМБр Холодний Яр.

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Як стало відомо, подія сталася неподалік селища Вільне Новомосковського району. Там біля автодороги у лісосмузі знайшли тіло військового, який проходив службу у частині А1302. За даними слідчих, чоловік помер через насильницьку смерть.

Згодом копи затримали підозрюваних у вбивстві. Ними виявилися військовослужбовці цієї частини. За фактом того, що сталося, проводиться службове розслідування.

“Командування військової частини готове забезпечити сприяння всебічному і неупередженому досудовому розслідуванню правоохоронними органами для встановлення повної картини обставин та подій”, — розповіли в 93 ОМБр Холодний Яр.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області сестра затовкла до смерті брата.

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