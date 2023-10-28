Жорстоко забив голуба: у Чернігові повідомили про підозру 15-річному хлопцю

Свій злочин підліток записав на відео і виклав до Мережі.

У Чернігові 15-річний підліток отримав підозру у жорстокому поводженні з тваринами. Встановили, що він вчинив цинічну розправу над голубом.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Що відомо

У повідомленні зазначається, що 30 вересня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому хлопець у компанії підлітків б'є голуба об землю та жорстоко поводиться з ним. Не дивно, що такі дії спричинили смерть птаха.

На інцидент оперативно відреагували у поліції, встановивши особи усіх причетних до злочину. Головним фігурантом виявився 15-річний хлопець.

"Підлітку повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною в присутності неповнолітніх (частина 2 статті 299 Кримінального Кодексу України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років", – наголосили у поліції.

Як відомо, відповідальність за цей злочин настає з 14 років. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 15 жовтня у Києві поліція затримала неадекватного чоловіка, який намагався вбити безпритульного кота.

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