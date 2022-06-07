Жорстоко вбив і підпалив будинок з трупом: на Буковині засудили 37-річного душогуба

Жорстоко вбив і підпалив будинок з трупом: на Буковині засудили 37-річного душогуба

На Буковині засудили до 14 років в'язниці 37-річного чоловіка за вбивство з корисних мотивів, пограбування та підпал.

37-річний житель Вижницького району Чернівецької області жорстоко вбив 56-річного знайомого у його квартирі.

Про це сьогодні, 7 червня, повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.

"Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 12 серпня 2020 року, під час спільного розпивання алкогольного напоїв у квартирі 56-річного знайомого, підсудний жорстоко побив господаря будинку, заволодів його речами, грошовими коштами та банківськими картками. Щоб приховати сліди злочину, вчинив підпал та втік з місця події", - йдеться у повідомленні.

За результатами судово-медичної експертизи смерть власника квартири настала внаслідок травматичної асфіксії, коли через множинні переломи ребер руйнується каркас грудної клітини та порушується вентиляція легень.

Суд визнав винним 37-річного чоловіка у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів, розбійного нападу, викраденні документів потерпілого та знищенні його майна (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. ч. 1, 3 ст. 357, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 ККУ). Обвинуваченого засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

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