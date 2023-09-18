Жорстоко затримали чоловіка: в ТЦК Львова перевіряють поведінку працівників військкомату (відео)

На кадрах можна помітити, як працівники ТЦК заламують чоловікові руки та намагаються затягнути його в мікроавтобус.

Мережею шириться відео, на якому у Львові 17 вересня співробітники військкомату побили та намагалися затримати чоловіка. Через інцидент керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку.

Про це повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

На відео зафіксовано момент, коли співробітники військкомату у Львові побили та хотіли затримати чоловіка на вулиці.

"У мережі поширюється інформація, що вказує на нібито неправомірні дії представників ТЦК та СП. За цим фактом керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку", - сказано в повідомленні.

В обласному військкоматі уточнюють, що за результатами перевірки буде надано правову оцінку та вжито відповідних заходів.

Нагадаємо і подробиці жорстокого затримання цивільного людьми у військовій формі у Львові. Зокрема, ТСН.ua з’ясував, що подія дійсно трапилася на цій вулиці, біля театру ім. Лесі Українки.

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