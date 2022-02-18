"Жовта" зона в Україні знову скоротилася: оновлено карантинний розподіл регіонів

Наразі в Україні дві області перебувають у "жовтій" зоні.
В Україні станом на 18 лютого через ситуацію з COVID-19 "жовта" зона карантину суттєво скоротилася. Згідно з оновленими даними, п'ять областей перебувають у "червоній" зоні, ще 17 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, дві - у "жовтій".
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Помаранчевими" станом на зараз є місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.
В Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях діє "червона" зона. Полтавська та Чернівецька області перебувають у "жовтій" зоні.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
До сьогоднішнього дня в "жовтій" зоні карантину перебували Київ, Полтавська та Харківська області. У "червоній" зоні було п'ять регіонів.
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