"Жовта" зона в Україні знову скоротилася: оновлено карантинний розподіл регіонів

"Жовта" зона в Україні знову скоротилася: оновлено карантинний розподіл регіонів

Наразі в Україні дві області перебувають у "жовтій" зоні.

В Україні станом на 18 лютого через ситуацію з COVID-19 "жовта" зона карантину суттєво скоротилася. Згідно з оновленими даними, п'ять областей перебувають у "червоній" зоні, ще 17 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, дві - у "жовтій".

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Помаранчевими" станом на зараз є місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

В Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях діє "червона" зона. Полтавська та Чернівецька області перебувають у "жовтій" зоні.

Міністерство охорони здоров’я України Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.