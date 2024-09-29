Жовтень почнеться аномальною погодою: прогноз синоптика на тиждень

Упродовж всього наступного тижня від 30 вересня до 6 жовтня в Україні очікується тепла погода, місцями із помірними дощами.

Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

У понеділок, 30 вересня, у більшості областей очікується тепла та суха погода. Лише у західній частині під впливом малорухомого атмосферного фронту часом спостерігатимуться дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер в Україні північно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі +5…+10 °С, вдень +9…+14 °С; у Карпатах протягом доби 0…+5 °С. На решті країни вночі +11…+16 °С, вдень +20…+25 °С, на південному сході місцями до +28 °С.

У вівторок, 1 жовтня, вночі невеликі дощі ще збережуться у західних областях, вдень по всій Україні без істотних опадів. Температура повітря в західних регіонах вночі +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С; у Карпатах протягом доби 0…+5 °С.

На решті країни вночі +10…+16 °С, вдень +20…+25 °С, на півдні та сході місцями до +27 °С.

У середу, 2 жовтня, очікується переважно сонячна погода, без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с; у східній частині східного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13...+18 °С.

На решті країни вночі +8…+14 °С, вдень +21…+26 °С.

У четвер, 3 жовтня, триватиме період малохмарної і теплої погоди по всій країні. Дощів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі +3…+8 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +16...+21 °С. На решті країни вночі +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С.

У п'ятницю, 4 жовтня, на більшій частині території країни утримається суха та аномально тепла погода. Лише у західних областях вранці та вдень місцями пройдуть дощі, також можливі тумани.

Вітер переважно південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +8…+14 °С, вдень +22…+27 °С, у західній частині +14…+19 °С.

У суботу, 5 жовтня, вночі у західних областях, вдень також місцями у південних, центральних та північних регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами.

На Лівобережжі без істотних опадів. Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +17...+22 °С, на південному сході, в Криму та в Приазов'ї +23...+28 °С.

У неділю, 6 жовтня, нестійка погода з дощами очікується у більшості областей країни, крім східної та західної частини. Місцями можливі грози та шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +15…+20 °С, у південно-східній половині та Криму +23…+28 °С.

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