"Жовті" COVID-сертифікати стали доступними для всіх користувачів смартфонів: як отримати

Раніше ця послуга була доступна тільки для користувачів iOS.
"Жовті" внутрішні COVID-сертифікати стали доступними для користувачів iOS та Android у застосунку "Дія". Сертифікат діятиме 120 днів.
Про це у четвер, 7 жовтня, поінформувало Міністерство цифрової трансформації України.
"Тепер жовті внутрішні COVID-сертифікати доступні для користувачів iOS та Android у застосунку "Дія". Отримати його можна в день вакцинації після внесення даних про першу дозу вакцинації дводозною вакциною. Оновлюйте "Дію" і отримуйте документ у застосунку", - йдеться у повідомленні.
Як це зробити, дивіться покрокову відеоінструкцію:
Нагадаємо:
- В Україні розпочали тестування нові COVID-сертифікати в "Дії" - про результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусу. За словами представника Мінцифри, вже найближчим часом в Україні будуть діяти три види сертифікатів на рівні ЄС: документ про вакцинацію, тестування та одужання від COVID-19.
- Від 24 вересня на порталі "Дія" можна згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Як згенерувати документ: покрокова відеоінструкція.
- У Мінцифри зауважили, що послуга "COVID-сертифікати" у "Дії" оновлюється щотиждень-щодва тижні. І наразі українці, які отримали різні вакцини, також можуть згенерувати COVID-сертифікат.
- А от за підробку COVID-сертифікатів українцям загрожує великий штраф та позбавлення волі.