"Жовті" COVID-сертифікати стали доступними для всіх користувачів смартфонів: як отримати

"Жовті" COVID-сертифікати стали доступними для всіх користувачів смартфонів: як отримати

Раніше ця послуга була доступна тільки для користувачів iOS.

"Жовті" внутрішні COVID-сертифікати стали доступними для користувачів iOS та Android у застосунку "Дія". Сертифікат діятиме 120 днів.

Про це у четвер, 7 жовтня, поінформувало Міністерство цифрової трансформації України.

"Тепер жовті внутрішні COVID-сертифікати доступні для користувачів iOS та Android у застосунку "Дія". Отримати його можна в день вакцинації після внесення даних про першу дозу вакцинації дводозною вакциною. Оновлюйте "Дію" і отримуйте документ у застосунку", - йдеться у повідомленні.

Як це зробити, дивіться покрокову відеоінструкцію:

Нагадаємо:

Новини України: уряд хоче посилити відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів

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