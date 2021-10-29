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"Жовтих" областей майже не залишилося: у МОЗ оприлюднили оновлені карантинні зони

"Жовтих" областей майже не залишилося: у МОЗ оприлюднили оновлені карантинні зони

Associated Press

"Жовта" зона карантину в Україні скоротилася.

В Україні станом на 29 жовтня вже 14 областей та місто Київ відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. "Жовтими" наразі є тільки дві області, "червоні" - вісім.

Про це свідчать дані МОЗ.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 жовтня

Згідно зі статистикою, у зв'язку із перевищеним рівнем госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом, завантаженістю ліжок із киснем і підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні карантину відповідають:

  1. місто Київ;
  2. Вінницька область;
  3. Волинська область;
  4. Житомирська область;
  5. Івано-Франківська область;
  6. Київська область;
  7. Луганська область;
  8. Львівська область;
  9. Полтавська область;
  10. Тернопільська область;
  11. Харківська область;
  12. Хмельницька область;
  13. Черкаська область;
  14. Чернівецька область;
  15. Чернігівська область.

До "жовтої" зони наразі належать тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська. А "червоними" є - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.

© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

Слід зауважити, що від 30 жовтня до "червоної" зони ще додадуть Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Нагадаємо, у Тернопільській області лабораторно підтвердили видозмінений варіант штаму "Дельта". Він частіше вражає молодих людей та дітей. 

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