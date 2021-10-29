"Жовтих" областей майже не залишилося: у МОЗ оприлюднили оновлені карантинні зони

"Жовтих" областей майже не залишилося: у МОЗ оприлюднили оновлені карантинні зони

"Жовта" зона карантину в Україні скоротилася.

В Україні станом на 29 жовтня вже 14 областей та місто Київ відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. "Жовтими" наразі є тільки дві області, "червоні" - вісім.

Про це свідчать дані МОЗ.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 жовтня

Згідно зі статистикою, у зв'язку із перевищеним рівнем госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом, завантаженістю ліжок із киснем і підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні карантину відповідають:

місто Київ; Вінницька область; Волинська область; Житомирська область; Івано-Франківська область; Київська область; Луганська область; Львівська область; Полтавська область; Тернопільська область; Харківська область; Хмельницька область; Черкаська область; Чернівецька область; Чернігівська область.

До "жовтої" зони наразі належать тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська. А "червоними" є - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.

Міністерство охорони здоров’я України

Слід зауважити, що від 30 жовтня до "червоної" зони ще додадуть Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Нагадаємо, у Тернопільській області лабораторно підтвердили видозмінений варіант штаму "Дельта". Він частіше вражає молодих людей та дітей.

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