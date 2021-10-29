"Жовтих" областей майже не залишилося: у МОЗ оприлюднили оновлені карантинні зони

"Жовта" зона карантину в Україні скоротилася.
В Україні станом на 29 жовтня вже 14 областей та місто Київ відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. "Жовтими" наразі є тільки дві області, "червоні" - вісім.
Про це свідчать дані МОЗ.
Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 жовтня
Згідно зі статистикою, у зв'язку із перевищеним рівнем госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом, завантаженістю ліжок із киснем і підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні карантину відповідають:
- місто Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Полтавська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
До "жовтої" зони наразі належать тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська. А "червоними" є - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.
Слід зауважити, що від 30 жовтня до "червоної" зони ще додадуть Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.
Нагадаємо, у Тернопільській області лабораторно підтвердили видозмінений варіант штаму "Дельта". Він частіше вражає молодих людей та дітей.
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