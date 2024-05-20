Жовтіє часник у травні-червні: чому так відбувається і чим його підживити

Часник починає жовтіти з кінчиків листя, і це перша ознака того, що з рослиною щось не так. Трапляється це найчастіше в кінці травня - на початку червня.

Чому жовтіє листя часнику

Причини можуть бути такими:

озимий часник потрапив під пізні заморозки, які можуть бути на початку травня;

на корінні з'явилося грибкове захворювання (щоб перевірити, просто висмикніть один кущик і огляньте нижню частину);

рослині не вистачає корисних речовин (найчастіше азоту та калію);

недостатнє поливання (трапляється в червні, коли вже стоїть спекотна погода);

ґрунт надто щільний, тому до коріння майже не доходить кисень;

на культуру напали шкідники (наприклад, цибулева муха).

Як тільки визначилися з причиною, можна починати вживати заходів.

Жовтіє часник через хвороби — що робити

Якщо на нижній частині листя ви помітили жовті плями, це означає, що розвинувся пероноспороз. Через деякий час перо покриється слизом і відпаде. На нижній частині часто з'являється цвіль. Схожа картина часто спостерігається не лише на часнику, але й на цибулі.

Від пероноспорозу можуть врятувати лише спеціальні препарати, які допомагають боротися з грибковими захворюваннями. Їх можна придбати в магазині.

Часто уражає часник ще одне грибкове захворювання — іржа. Виявити його досить просто — на поверхні листочків з'являються цятки іржавого кольору, які потім покривають цілком всю рослину. В такому разі також потрібне обприскування фунгіцидами.

Часник починає жовтіти в надто кислому ґрунті. Щоб його розкислити, використовуйте доломітове борошно, вапно, крейду. Але робити це потрібно завчасно, а не після того, як вже посадили культуру. В кислому ґрунті рослина ослаблена, тому їй важче боротися зі шкідниками або хворобами.

Жовтіє часник навесні — чим підживити

Найпоширенішою проблемою появи жовтого листя на часнику все ж є нестача мікроелементів і корисних речовин. Тому підживлення — важлива частина догляду за цією культурою. Можна використовувати різні варіанти:

сухе підживлення — між рядками пропушується ґрунт, потім роблять борозенки, куди засипають гранули комплексного мінерального добрива з азотом чи сечовиною, потім присипають землею і добре поливають;

кореневе підживлення — до відра потрібно налити воду та розчинити в ній 1 столову ложку сечовини або комплексного мінерального добрива, полити часник із лійки (10 літрів на 1 квадратний метр грядки);

позакореневе підживлення — щоб обприскувати листя, використовують сульфат калію або комплексні добрива (на 1 літр води потрібно 1 чайну ложку речовини).

Чим підживити часник: народні засоби

Найчастіше часник підживлюють нашатирним спиртом і золою.

Якщо часник жовтіє, нашатирний спирт вважається популярним засобом підживлення. Все тому, що він є джерелом азоту для цієї рослини. Розчин готується дуже просто: на 10 літрів води беруться 2-3 столові ложки нашатирю. Нашатирем найкраще поливати часник наприкінці травня, коли культура найбільше потребує азоту. Додатково такий розчин зменшує кислотність ґрунту, що добре для рослини.

Нашатирний спирт також допоможе врятувати часник від цибулевої мухи та інших шкідників, які здатні занапастити листя і пошкодити весь урожай. Щоб позбутися комах, грядки поливають тричі з інтервалом у 10 днів.

Зола — чудове джерело фосфору та калію. Цих речовин часник потребує в червні, тому таке підживлення варто проводити в перший літній місяць. Поливають під корінь, а розчин готують так: на 10 літрів води беруть 1 склянку золи, перемішують і настоюють 1-2 години. Щоб обприскати кущики, на 10 літрів води додають 1/2 склянки золи. Якщо регулярно дощить, можна просто розсипати золу на грядці. Вона проникне в землю і підживить коріння.

Не забувайте регулярно розпушувати ґрунт і видаляти всі бур'яни. Коли земля щільна, часник гірше росте, а бур'яни можуть стати причиною розвитку грибкових захворювань.

Читайте також: