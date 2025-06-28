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Жовтіє, скручується, вкривається плямами: як визначити, чого не вистачає огіркам, за листям
Як зрозуміти, що огіркам не вистачає калію або азоту? Поглянути на зовнішній вигляд їхнього листя.
Який вигляд має листя огірків у разі нестачі азоту
Якщо рослині не вистачає азоту, це проявляється в таких ознаках:
листя стає жовтувато-зеленого відтінку;
деякі прожилки можуть зберігати зелений колір, інші жовтіють;
зростання плодів уповільнюється, вони стають світло-сірими, колючими і товстими.
Як вирішити проблему? Необхідно внести добриво, яке містить велику кількість азоту: сечовину, аміачну селітру, сульфат амонію.
Як зрозуміти, що огіркам не вистачає калію
Дефіцит калію проявляється такими симптомами:
край листя жовтіє, стає схожим на опік (першим страждає старе листя, згодом вся рослина);
коренева система і весь кущ припиняють розвиватися.
Що потрібно робити? Потрібно внести у ґрунт настоянку з деревного або рослинного попелу (10 літрів води і 0,5 літрів попелу, настоювати протягом доби).
Як проявляється на листі огірків дефіцит кальцію
Якщо кущам огірків не вистачає кальцію, з'являються такі ознаки:
плоди починають гнити просто на кущах;
край листя стає коричневим, а між прожилками — білі плями;
батоги огірків швидко в'януть і не ростуть.
Як запобігти дефіциту кальцію? Потрібно полити кущики розчином нітрату кальцію (на 10 літрів води візьміть 2 столові ложки речовини).
Як зрозуміти, що огіркам бракує бору
Головні ознаки дефіциту бору такі:
кущі припиняють рости, коріння тонке й коротке;
велика кількість пустоцвітів;
плоди бліді, мають світлі повздовжні смуги;
на листі з'являються жовті і коричневі плями.
Як вирішити проблему? Приготуйте розчин борної кислоти (10 літрів води і 5 грамів препарату), а потім обприскайте кущі.
Який вигляда мають огірки, яким бракує магнію
Результатом дефіциту магнію є дрібні плоди з грубою шкіркою. Також можна побачити такі ознаки на листі:
старе листя швидко жовтіє, може розвиватися міжклітинний хлороз;
на молодих пагонах з'являється некроз;
кінчики листя стають червоно-фіолетовими.
Щоб позбутися проблеми, потрібно обприскувати кущі огірків розчином нітрату магнію (на 10 літрів води візьміть 1 чайну ложку речовини).
Що буде з огірками у разі нестачі сірки
За нестачі сірки на огірках з'являються такі ознаки:
помітні зазубрини на молодому листі;
листя росте невеликим, може загинатися вниз і мати жовтий чи блідо-зелений відтінок;
листові пластини грубішають, на них з'являються плями бузкового кольору.
Що робити? Необхідно обробити рослину розчином сульфату магнію (на 1 літр води беріть 1 грам речовини).
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