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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
34k
Час на прочитання
2 хв

Жовтіє, скручується, вкривається плямами: як визначити, чого не вистачає огіркам, за листям

Як зрозуміти, що огіркам не вистачає калію або азоту? Поглянути на зовнішній вигляд їхнього листя.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як визначити, чого не вистачає огіркам, за листям?

Як визначити, чого не вистачає огіркам, за листям? / © pixabay.com

Який вигляд має листя огірків у разі нестачі азоту

Якщо рослині не вистачає азоту, це проявляється в таких ознаках:

  • листя стає жовтувато-зеленого відтінку;

  • деякі прожилки можуть зберігати зелений колір, інші жовтіють;

  • зростання плодів уповільнюється, вони стають світло-сірими, колючими і товстими.

Як вирішити проблему? Необхідно внести добриво, яке містить велику кількість азоту: сечовину, аміачну селітру, сульфат амонію.

Як зрозуміти, що огіркам не вистачає калію

Дефіцит калію проявляється такими симптомами:

  • край листя жовтіє, стає схожим на опік (першим страждає старе листя, згодом вся рослина);

  • коренева система і весь кущ припиняють розвиватися.

Що потрібно робити? Потрібно внести у ґрунт настоянку з деревного або рослинного попелу (10 літрів води і 0,5 літрів попелу, настоювати протягом доби).

Як проявляється на листі огірків дефіцит кальцію

Якщо кущам огірків не вистачає кальцію, з'являються такі ознаки:

  • плоди починають гнити просто на кущах;

  • край листя стає коричневим, а між прожилками — білі плями;

  • батоги огірків швидко в'януть і не ростуть.

Як запобігти дефіциту кальцію? Потрібно полити кущики розчином нітрату кальцію (на 10 літрів води візьміть 2 столові ложки речовини).

Як зрозуміти, що огіркам бракує бору

Головні ознаки дефіциту бору такі:

  • кущі припиняють рости, коріння тонке й коротке;

  • велика кількість пустоцвітів;

  • плоди бліді, мають світлі повздовжні смуги;

  • на листі з'являються жовті і коричневі плями.

Як вирішити проблему? Приготуйте розчин борної кислоти (10 літрів води і 5 грамів препарату), а потім обприскайте кущі.

Який вигляда мають огірки, яким бракує магнію

Результатом дефіциту магнію є дрібні плоди з грубою шкіркою. Також можна побачити такі ознаки на листі:

  • старе листя швидко жовтіє, може розвиватися міжклітинний хлороз;

  • на молодих пагонах з'являється некроз;

  • кінчики листя стають червоно-фіолетовими.

Щоб позбутися проблеми, потрібно обприскувати кущі огірків розчином нітрату магнію (на 10 літрів води візьміть 1 чайну ложку речовини).

Що буде з огірками у разі нестачі сірки

За нестачі сірки на огірках з'являються такі ознаки:

  • помітні зазубрини на молодому листі;

  • листя росте невеликим, може загинатися вниз і мати жовтий чи блідо-зелений відтінок;

  • листові пластини грубішають, на них з'являються плями бузкового кольору.

Що робити? Необхідно обробити рослину розчином сульфату магнію (на 1 літр води беріть 1 грам речовини).

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Дата публікації
Кількість переглядів
34k
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