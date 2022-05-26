Жовтнева, бо "жовта восени", а Пушкінська від слова "пушка": село в Україні не перейменовує вулиці

Жовтнева, бо "жовта восени", а Пушкінська від слова "пушка": село в Україні не перейменовує вулиці

Сільський голова вважає, що назви вулиць не стосуються радянських часів та Пушкіна, тому їх не потрібно перейменовувати.

В одному з сіл на Хмельниччині заявили, що не будуть перейменовувати вулицю Жовтневу, бо "там ростуть багато дерев і восени вона жовта". А вулиця Пушкінська залишиться із такою назвою, оскільки "у давнину там були розташовані пушки".

Про це йдеться в офіційній відповіді сільського голови Пукляків на звернення співзасновника проекту "Декомунізація. Україна" Вадима Позднякова на урядову гарячу лінію.

Сільський голова зазначив, що в серпні 2021 року вулиця Пушкіна вже була перейменована на Пушкінську. А назва вулиці Жовтневої, за його словами, нібито не стосується радянських часів, а названа місцевими жителями через колір листя восени.

"А нічого, що пушка - то гармата українською. Мамкіни філологи", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, на Хмельниччині знесли пам’ятник комуністу Затонському і перейменували вулицю Чехова. Затонський був більшовицьким партійним діячем та одним з виконавців Голодомору-геноциду в Україні.

Фото: Вадим Поздняков

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